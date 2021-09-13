В Бобруйске открылась экологическая тропа «Киселевичи» (дополнено)

В Бобруйске появилась тропа здоровья. Для города – это новинка. Находится она в микрорайоне Киселевичи. Тропа поделена на 2 половины: точка А – Свято-Иверский храм, точка Б – школа № 21. Ее протяженность – 1 км, время в пути – 1 час. Тропа подходит для прогулок, пробежек, езды на велосипеде. Вдоль дорожки также расположено около двадцати стендов с изображениями местных птиц, насекомых и растений и полезной информацией о них. У маршрута благородная миссия – напомнить бобруйчанам о защите природы.

– На стендах рассказывается о том, что нужно беречь природу, ведь это наш дом, в котором мы не должны мусорить, должны его беречь, – отметил настоятель Свято-Иверского храма Сергей Коровинский. – А на территории храма говорится о том, что Господь сам заповедовал человеку беречь природу.

Началось же все прошлым летом, вспоминает Сергей Коровинский – тогда пришла идея о создании тропы здоровья. Руководство города инициативу поддержало, сформировали бюджет, определились с локацией: выбирали между Киселевичами и Луковой горой. Выбор пал на первую: пролегает она около церкви, а значит, всегда будет под присмотром.