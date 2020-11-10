В Бобруйске откроется выставка авторских работ трех художниц

Центр досуга и творчества Бобруйска приглашает 12 ноября в 17:00 на открытие выставки «Авторские штучки». На суд зрителей свое творчество представят три мастерицы: Ирина Свинцицкая, Лариса Босякова, Ирина Мелешкина.

Ирина Свинцицкая – коренная бобруйчанка. Училась в средней школе №3 и ДШИИ им. В.А. Домарада. Окончила ХГПТУ-15 по специальности «декоратор-оформитель». Увлекается живописью, работает в технике акварель, масло, батик. Учувствует в городских выставках самодеятельных художников. С вдохновением создает авторские украшения из натуральной кожи и камней.

Лариса Босякова создание изделий ручной работы – это разговор человека по душам с самим собой. Еще в детстве, учась в художественной школе, получила первые знания и навыки по предмету «прикладное искусство». Считает, что из кожи можно вылепить любую форму. Говоря о формах, она всегда выделяет геометрические формы, в которых видит минимализм и в тоже время простор для фантазий.

Ирина Мелешкина после окончания Кировской детской художественной школы 1984 году поступила в ХГПТУ №15 г. Бобруйска, окончила по специальности инкрустатор соломкой.

1990 году поступила в Московский заочный народный университет искусств. Прошла 3-х годичный курс отделения станковой живописи и графики. С июля 1989 года по настоящее время работает художником оформителем в Центре досуга и творчества Бобруйска.

Работает с различными материалами, любит экспериментировать и сочетать различные техники. Как считает Ирина Мелешкина, главное в творчестве – неповторимость, оригинальность подачи, чтобы передать свое восприятие мира и отношения ко всему, что дорого.

На выставке будут представлены изделия ручной работы. Посетители смогут сделать фотографии в ретрозоне. Экспозиция будет работать до 1 декабря без выходных с 10.00 до 19.00. Адрес: ул. Куйбышева, 59. Вход свободный.