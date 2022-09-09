В Бобруйске откроется новый скейт-парк. Рассказываем когда, где и во сколько
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Еще только вчера на диалоговой площадке с молодежью города говорили об условиях для скейтбординга и велоэкстрима, а уже сегодня началось обустройство нового скейт-парка.
9 сентября между средними школами №№10 и 31 началось обустройство скейт-парка. Подробнее об этом корреспонденту Bobrlife рассказала Светлана Павленина, председатель Бобруйского городского Совета общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация»:
– Эта площадка – подарок Белорусского республиканского союза молодежи при поддержке Министерства образования и Банка развития Беларуси. Детская палата Бобруйского городского Совета ОО «БРПО» приняла участие в первом республиканском конкурсе молодежных инициатив-2021 и стали одними из победителей. В качестве приза нам выделили двадцать пять тысяч белорусских рублей для создания мультифункциональной площадки для занятия экстремальными видами спорта «На все 100!». Название объекта приурочено к 100-летию пионерского движения. Мы провели исследование рынка и выбрали самую лучшую компанию, с которой заключили договор. С установкой, кроме наших пионеров, помогают волонтеры БРСМ. Сегодня это активные ребята из механико-технологического колледжа. Мы обратились к ним с просьбой помочь в монтаже, они сразу откликнулись и согласились.
На новой мультифункциональной площадке можно будет заниматься экстремальными видами спорта, такими как скейтбординг, кикскутеринг, роллерблейдинг, велоспорт BMX.
– Открытие, приуроченное к циклу мероприятий по празднованию 20-летия Белорусского республиканского союза молодежи, планируется уже в этот вторник, – рассказала Александра Зорина, второй секретарь городского комитета БРСМ. – Такие специализированные спортивные площадки вызывают особый интерес у активной молодежи. Для наших ребят сегодня созданы безопасные и комфортные условия для занятий экстремальными видами спорта, и мы надеемся, что они по достоинству это оценят.
Всего будет установлено 6 фигур. Это радиус, фанбокс-книга с рейлом и кинковым боксов, прямая разгонка, рейл, грайнд и мэнуал боксы. На них можно будет выполнять различные прыжки, развороты и баланс-трюки и набор скорости.
Виктор ЧАБАН, фото автора.