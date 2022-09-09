В Бобруйске откроется новый скейт-парк. Рассказываем когда, где и во сколько

– Открытие, приуроченное к циклу мероприятий по празднованию 20-летия Белорусского республиканского союза молодежи, планируется уже в этот вторник, – рассказала Александра Зорина, второй секретарь городского комитета БРСМ. – Такие специализированные спортивные площадки вызывают особый интерес у активной молодежи. Для наших ребят сегодня созданы безопасные и комфортные условия для занятий экстремальными видами спорта, и мы надеемся, что они по достоинству это оценят.

Всего будет установлено 6 фигур. Это радиус, фанбокс-книга с рейлом и кинковым боксов, прямая разгонка, рейл, грайнд и мэнуал боксы. На них можно будет выполнять различные прыжки, развороты и баланс-трюки и набор скорости.

Информация! Белорусская республиканская пионерская организация и Белорусский республиканский союз молодежи приглашают всех желающих на открытие 13 сентября в 15.00. Гостям праздника обещают завораживающие мастер-классы от ведущих райдеров города Бобруйска в дисциплине велоспорта BMX и скейтбординга. Здесь ждут всех желающих провести время приятно и с пользой, показать свои способности и поделится секретами новых трюков.

Виктор ЧАБАН, фото автора.