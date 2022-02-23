В Бобруйске определили юных православных знатоков

19 февраля Дом православной культуры Георгиевского храма Бобруйска был наполнен детьми разных возрастов. По благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима в этот день, традиционно незадолго до Великого поста, состоялась VI Епархиальная олимпиада православных знаний. Об этом сообщает пресс-служба Бобруйской епархии.

В этом году организаторы мероприятия, коллектив Отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии, посвятили олимпиаду теме «Библия – памятник мировой культуры».

Участники олимпиады – 46 победителй школьных и приходских туров из воскресных школ девяти приходов Бобруйской епархии и тринадцати учреждений общего среднего образования Бобруйска. Каждый участник олимпиады отвечал на вопросы МедиаАзбуки, а также проходил индивидуальный тест. После индивидуальных заданий некоторые участники олимпиады, разделившись на 4 команды, играли в интеллектуальные игры «Мозговой штурм» и «Что? Где? Когда?», а часть ребят приняла участие в мастер-классе от государственного учреждения образования «Центр творчества детей и молодежи “Росквит” г. Бобруйска».

По словам руководителя отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии протоиерея Дмитрия Баркаря, такое интеллектуальное мероприятие – это, прежде всего, площадка для общения юных православных бобруйчан, учеников воскресных школ, а уже после – состязание в знаниях. Для детей же, которые изучают предмет «Основы православной культуры» на факультативах в средних школах, возможность принять участие в таком событии и получить вознаграждение за свои труды – это дополнительный стимул в учении предмета школьной программы, который выбирают по велению сердца, а не в обязательном порядке.

По завершении мероприятия прошла церемония награждения победителей. Призовые места распределились таким образом:

I место

БЕЛЯВСКАЯ Екатерина, воспитанница воскресной школы прихода храма в честь иконы Божьей Матери «Целительница» г. Бобруйска;

МИКУЛИК Алексей, воспитанник воскресной школы прихода Георгиевского храма г. Бобруйска;

ЛОГИНОВА Мария, воспитанница воскресной школы прихода Иверского храма г. Бобруйска;

СОЛЯНИК Константин, воспитанник воскресной школы прихода Свято-Духова храма г. Бобруйска;

БАРКАРЬ Илья, учащийся ГУО «Средняя школа № 27 г. Бобруйска»

II место

ПРИЛИЩ Кирилл, воспитанник воскресной школы прихода Елизаветинского храма г. Бобруйска;

АСТАПОВИЧ Андрей, воспитанник воскресной школы прихода храма в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» г. Осиповичи;

ЛОМАКО Валерия, учащаяся ГУО «Средняя школа № 11 г. Бобруйска»;

ФРОЛОВА Александра, учащаяся ГУО «Средняя школа № 21 г. Бобруйска»

III место

ШАБУНЕВИЧ Тимофей, воспитанник воскресной школы прихода Крестовоздвиженского храма г. Осиповичи;

САВИЧ Алексей, воспитанник воскресной школы прихода Георгиевского храма г. Бобруйска;

ПРОТОСЕНЯ Дарья, воспитанница воскресной школы прихода храма в честь иконы Божьей Матери «Целительница» г. Бобруйска;

СТЕНЬКИНА Александра, воспитанница воскресной школы прихода Елизаветинского храма г. Бобруйска;

НАСЛЕДНИКОВ Яромир, учащийся ГУО «Гимназия № 3 г. Бобруйска»;

КЕД Ульяна, учащаяся ГУО «Средняя школа № 20 г. Бобруйска».