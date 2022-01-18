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В Бобруйске определены места, где подготовят крещенские купели

bobruisk.by 10 0

В Бобруйске определены места, где подготовят крещенские купели
Окунание в Крещенскую купель – благочестивый народный обычай. Совершить его безопасно бобруйчане смогут 19 января с 9.00 до 22.00  в специально подготовленных купелях на р.Березина - в районе гребной базы Бобруйской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (ул. Береговая, 57) и городского пляжа № 2 в микрорайоне № 6.
В данных местах будут установлены палатки с автономным отоплением, организована работа полевой кухни с раздачей чая, торговли  горячим питанием, а также дежурство автобусов для обеспечения переодевания и временного обогрева участников купания.
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