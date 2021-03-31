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В Бобруйске оперативники БЭП изъяли 510 литров спиртосодержащей жидкости

mogilev.mvd.gov.by 13 0

В Бобруйске оперативники БЭП изъяли 510 литров спиртосодержащей жидкости

29 марта сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома в гараже 50-летнего бобруйчанина обнаружено и изъято 510 литров спиртосодержащей жидкости производства Российской Федерации, находившейся в канистрах.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Неработающему жителю Бобруйска грозит административная ответственность за незаконное хранение спиртосодержащей продукции, которая предусматривает штраф в размере от десяти до ста базовых величин.

К слову, раннее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

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