В Бобруйске официально представили нового руководителя Ленинского района

Председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев в зале заседаний администрации Ленинского района в торжественной обстановке представил нового главу Александра Дубинчика. До этого он возглавлял республиканское Бобруйское унитарное производственное предприятие «Фабрика художественных изделий».

– В первую очередь поздравляю Андрея Викторовича с назначением, от горисполкома и себя лично хочу дать напутствие быть уверенным и целеустремленным руководителем, и двигаться только вперед к намеченным целям, – пожелал Александр Викторович. – Коллектив администрации – грамотный и сплоченный, каждый знает, какие задачи перед ним поставлены, но главная задача для всех одна – добиваться самых высоких результатов. Уверен, что у Вас все получится, и Вы сможете преумножить результаты работы администрации!

Поздравить с назначением и сказать слава напутствия новому главе администрации прибыл заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар:

– Глава государства, согласовывая назначение управленцев, четко обозначил: несмотря на то, что в последнее время в стране наблюдается определенный крен в сторону назначения молодых руководителей, вместе с тем учитывается вопрос опыта. И как раз Андрей Викторович – человек, который за определенный промежуток времени на различных должностях приобрел опыт управленца и производственника, понимает все процессы, происходящие на промышленных предприятиях. Для меня также важно, что работая на таком непростом предприятии («Фабрике художественных изделий», – прим.ред.), создал сплоченный коллектив, но главное сумел обеспечить в такой сфере деятельности высокий уровень заработной платы. Сравнивая похожие предприятия в других регионах, в том числе и в городе Могилеве, мы всегда ставили это предприятие в пример: когда руководитель и весь коллектив нацелены не просто отсиживаться и останавливаться на достигнутом, а продолжать искать новые виды продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому, хоть выбор был и непростой, но я считаю, что он пал на опытного руководителя и хозяйственника. И я уверен, что Андрей Викторович приложит все усилия, чтобы Ленинский район продолжал развиваться во всех направлениях, а Бобруйск звучал все громче и становился еще краше, а люди не просто хотели здесь жить, а всегда возвращаться с любых точек земного шара!

Обратился к Андрею Дубинчику и председатель Бобруйского городского Совета депутатов Михаил Желудов.

– Сегодня – важное событие для города, ведь новому главе администрации предстоит в ближайшее время вести за собой весь район. А Ленинский район достаточно необычен: он включает в себя как исторический центр города, так и окраины, то есть спектр вопросов, которые будут возникать у бобруйчан, и которые необходимо будет решать, – очень широкий и разнообразный. Также впереди важная общественно-политическая кампания – проведение Референдума, задачи по подготовке к этому событию будут стоять в том числе и пред администрацией Ленинского района. И я уверен, что Вы с честью пройдете этот этап! Успехов Вам в работе!

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА