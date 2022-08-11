В Бобруйске объявлен День трезвости
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Согласно решению Бобруйского горисполкома от 21 января
2022 г. № 2-28 «Об ограничении времени продажи алкогольных напитков на территории города Бобруйска» в связи с проведением профилактической антиалкогольной акции «День трезвости», направленной на пропаганду (популяризацию) здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними ограничить
12 августа 2022 г. (с 00.00 по 24.00) продажу алкогольных напитков,
за исключением розничной торговли в объектах общественного питания в розлив.
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