В Бобруйске обсудили социальные гарантии для многодетных семей в формате круглого стола
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На базе школы №31 23 ноября прошёл круглый стол на тему: «Льготы и социальные гарантии семьям, имеющим статус многодетной семьи».
В работе семинара приняли участие: специалисты по социальной работе Первомайского района Ирина Азаронок, Татьяна Злотник, специалист по социальной работе отделения социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания Карина Шинкевич.
Были рассмотрены вопросы: выплаты пособий и пенсий; государственная адресная социальная помощь, единовременная материальная помощь к учебному году, назначение и досрочное распоряжение средствами семейного капитала.
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