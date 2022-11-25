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Общество

В Бобруйске обсудили социальные гарантии для многодетных семей в формате круглого стола

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В Бобруйске обсудили социальные гарантии для многодетных семей в формате круглого стола

 На базе школы №31 23 ноября прошёл круглый стол на тему: «Льготы и социальные гарантии семьям, имеющим статус многодетной семьи».  

В работе семинара приняли участие: специалисты по социальной работе Первомайского района Ирина Азаронок, Татьяна Злотник, специалист по социальной работе отделения социальной адаптации, реабилитации и сопровождаемого проживания Карина Шинкевич.

Были рассмотрены вопросы: выплаты пособий и пенсий; государственная адресная социальная помощь, единовременная материальная помощь к учебному году, назначение и досрочное распоряжение средствами семейного капитала.

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