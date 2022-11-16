В Бобруйске обсудили проблемы людей с инвалидностью по зрению

В рамках месячника «Человек с белой тростью» на базе Бобруйского филиала унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» прошла встреча с инвалидами по зрению.

В мероприятии приняли участие Марина Абазовик – представитель МОО ОО «БелТИЗ» в г. Бобруйске, Наталья Сакун – заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома и Наталья Савонова – председатель Бобруйской городской организации профсоюзов работников здравоохранения. В ходе встречи присутствующие озвучили волнующие их вопросы: создание доступной среды и комфортного пребывания людей с инвалидностью по зрению в медучреждениях, упрощенный доступ к получению рецептов бобруйчан с хроническими заболеваниями, правила пользования медицинскими электронными картами. Кроме этого, обсудили и вопросы, связанные с работой служб ЖКХ. В частности, создание комфортной среды вблизи поликлиники №4, ремонт тротуаров и проезжей части возле остановки общественного транспорта на улице Дзержинского, озвучивание остановок в городских автобусах и качественное оказание услуг в общественном транспорте. Все вопросы были выслушаны, записаны и взяты на контроль. – Цель встречи – выявление актуальных проблем людей с инвалидностью по зрению в сферах здравоохранения и ЖКХ. И это мероприятие ценно тем, что мы услышали мнения людей. А теперь важно наметить пути решения проблемных вопросов, – подчеркнула Марина Абазовик. От лица граждан с инвалидностью по зрению представитель МОО ОО «БелТИЗ» в г. Бобруйске выразила благодарность Бобруйскому горисполкому за содействие в ремонте проезжей части на улице К. Маркса и проезжей части и тротуаров на участке от перекрестка улиц К. Маркса и Орловского до ГУО «СШ №29 г. Бобруйска» (пер. Б. Хмельницкого).