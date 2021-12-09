В Бобруйске обсудили изменения в законодательстве, касающиеся предпринимательства

Расширенное заседание Бобруйского городского совета по развитию предпринимательства во главе с председателем горисполкома Александром Студневым состоялось 9 декабря.

Главной темой обсуждения стали изменения в законодательстве, а также в Налоговый кодекс Республики Беларусь, предусматривающие трансформацию режимов налогообложения индивидуальных предпринимателей, субъектного состава малого предпринимательства, оптимизации налоговых льгот и иные нововведения в сфере предпринимательства.