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В Бобруйске обсудили изменения в законодательстве, касающиеся предпринимательства

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В Бобруйске обсудили изменения в законодательстве, касающиеся предпринимательства

Расширенное заседание Бобруйского городского совета по развитию предпринимательства во главе с председателем горисполкома Александром Студневым состоялось 9 декабря.

Главной темой обсуждения стали изменения в законодательстве, а также в Налоговый кодекс Республики Беларусь, предусматривающие трансформацию режимов налогообложения индивидуальных предпринимателей, субъектного состава малого предпринимательства, оптимизации налоговых льгот и иные нововведения в сфере предпринимательства.

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