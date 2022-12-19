В Бобруйске обеспокоены ростом подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков
6 0
На территории Могилевской области по итогам одиннадцати месяцев 2022 года характеризуется негативная динамика роста количества преступлений, совершенных несовершеннолетними либо при их соучастии.
Наиболее остро стоит проблема увеличения подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. На территории Бобруйска отмечается значительный рост подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.
В целях стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде, преодоления негативных тенденций и повышения эффективности работы по профилактике наркомании, противоправного поведения несовершеннолетних, на территории города с 14 по 28 декабря проводится Комплекс дополнительных профилактических мероприятий по профилактике наркомании и противоправного поведения несовершеннолетних.
Основными целями и задачами комплекса являются:
- привлечение внимания населения к проблемам противоправного поведения несовершеннолетних;
- информирование населения о формах вовлечения несовершеннолетних в преступления, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков;
- разъяснение требований законодательства Республики Беларусь;
- формирование в обществе, в том числе, через средства массовой информации, положительного отношения к здоровому образу жизни молодежи;
- информирование несовершеннолетних о мерах безопасности на объектах железнодорожного транспорта и соблюдении правил дорожного движения;
- информирование несовершеннолетних о мерах безопасности на льду.
В рамках данного комплекса инспекцией по делам несовершеннолетних с привлечением субъектов профилактики, врачей-наркологов будут проведены выступления среди учащихся и на родительских собраниях во всех учреждениях образования по вопросам профилактики наркомании, пьянства, противоправного поведения несовершеннолетних, в том числе с демонстрацией профилактических видеофильмов.
Группа информаций и общественных связей
УВД Бобруйского горисполкома
по информации
инспекции по делам несовершеннолетних