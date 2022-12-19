Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

В Бобруйске обеспокоены ростом подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков

6 0

В Бобруйске обеспокоены ростом подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков

На территории Могилевской области по итогам одиннадцати месяцев 2022 года характеризуется негативная динамика роста количества преступлений, совершенных несовершеннолетними либо при их соучастии.

Наиболее остро стоит проблема увеличения подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. На территории Бобруйска отмечается значительный рост подростковой преступности в сфере незаконного оборота наркотиков.

В целях стабилизации криминогенной обстановки в подростковой среде, преодоления негативных тенденций и повышения эффективности работы по профилактике наркомании, противоправного поведения несовершеннолетних, на территории города с 14 по 28 декабря проводится Комплекс дополнительных профилактических мероприятий по профилактике наркомании и противоправного поведения несовершеннолетних.

Основными целями и задачами комплекса являются:

- привлечение внимания населения к проблемам противоправного поведения несовершеннолетних;

- информирование населения о формах вовлечения несовершеннолетних в преступления, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков;

- разъяснение требований законодательства Республики Беларусь;

- формирование в обществе, в том числе, через средства массовой информации, положительного отношения к здоровому образу жизни молодежи;

- информирование несовершеннолетних о мерах безопасности на объектах железнодорожного транспорта и соблюдении правил дорожного движения;

- информирование несовершеннолетних о мерах безопасности на льду.

В рамках данного комплекса инспекцией по делам несовершеннолетних с привлечением субъектов профилактики, врачей-наркологов будут проведены выступления среди учащихся и на родительских собраниях во всех учреждениях образования по вопросам профилактики наркомании, пьянства, противоправного поведения несовершеннолетних, в том числе с демонстрацией профилактических видеофильмов.

 

Группа информаций и общественных связей

УВД Бобруйского горисполкома

по информации

инспекции по делам несовершеннолетних

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿