В городе назначен новый начальник ЖХК Бобруйского горисполкома

Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета с 30 июля 2021 г. на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Бобруйского городского исполнительного комитета назначена Андреева Татьяна Владимировна.

Татьяна Владимировна родилась в 1974 году в городе Орше Витебской области. В 1996 году окончила Могилевский технологический институт по специальности «Машины и аппараты пищевых производств». До назначения на должность Татьяна Владимировна работала заместителем начальника управления жилищно-коммунального хозяйства горисполкома. В системе жилищно-коммунального хозяйства Андреева Т.В. работает с 2007 года.