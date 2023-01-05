В Бобруйске новый начальник межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз

Начальником Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз назначен подполковник юстиции Денис Винников. Во вторник в Бобруйском горисполкоме заместитель председателя Ольга Жук представила Дениса Винникова руководителям территориальных подразделений правоохранительных органов.

Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области полковник юстиции Ярослав Федоринчик охарактеризовал Дениса Алексеевича как грамотного, опытного и ответственного руководителя, преданного своему делу, и пожелал ему успехов в служебной деятельности на новой должности.

Денис Винников с момента образования Государственного комитета судебных экспертиз и до недавнего времени возглавлял Белыничский межрайонный отдел. Ранее, сразу после окончания Академии МВД в 1999 году и до июля 2013 года, служил экспертом и старшим экспертом экспертно-криминалистической группы Белыничского РОВД.

Женат, отец двоих дочерей.