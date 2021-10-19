В Бобруйске ночью тушили пожар в больнице: эвакуированы 38 пациентов (обновлено)

19 октября в 1.50 ночи поступило сообщение спасателям от дежурной медсестры о пожаре в УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона» в Бобруйске.
По прибытии первых подразделений МЧС наблюдался выход дыма из окна четвертого этажа. От задымления сработала пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. До прибытия спасателей персоналом проводилась эвакуация пациентов. Горение происходило в одной из палат кардиологического отделения.
Прибывшие спасатели быстро справились с очагом
возгорания, не дав распространиться пламени. В результате пожара в палате повреждена кровать, постельные принадлежности и прикроватная тумбочка, закопчены стены и потолок в палате и в коридоре на этаже. При пожаре и эвакуации никто не пострадал.
Обслуживающим персоналом совместно с работниками МЧС из здания эвакуировано 38 пациентов.
Причина пожара устанавливается.
Евгений Товстик
Инспектор сектора пропаганды
и взаимодействия с общественностью
Бобруйского горрайотдела по ЧС