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Происшествия

В Бобруйске ночью горел дом. На пожаре погиб мужчина (фото и видео)

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В Бобруйске ночью горел дом. На пожаре погиб мужчина (фото и видео)

На пожаре в Бобруйске погиб мужчина.

Сведения о возгорании в частном жилом доме на улице Товарной поступили в центр оперативного управления Бобруйского
горрайотдела по чрезвычайным ситуациям в 1.15. О случившемся сообщил сосед. По прибытии к
месту вызова подразделений МЧС происходило горение дома открытым пламенем, создалась угроза распространения пожара на ближайшие
строения. Погиб хозяин дома - мужчина 1978 года рождения, который жил один, не работал.

Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие и имущество в доме, закопчены стены и потолок. Причины пожара устанавливаются.

 

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По материалам БЕЛТА

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