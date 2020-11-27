В Бобруйске ночью горел дом. На пожаре погиб мужчина (фото и видео)
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На пожаре в Бобруйске погиб мужчина.
Сведения о возгорании в частном жилом доме на улице Товарной поступили в центр оперативного управления Бобруйского
горрайотдела по чрезвычайным ситуациям в 1.15. О случившемся сообщил сосед. По прибытии к
месту вызова подразделений МЧС происходило горение дома открытым пламенем, создалась угроза распространения пожара на ближайшие
строения. Погиб хозяин дома - мужчина 1978 года рождения, который жил один, не работал.
Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие и имущество в доме, закопчены стены и потолок. Причины пожара устанавливаются.
По материалам БЕЛТА
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