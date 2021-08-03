В Бобруйске нетрезвый водитель пытался скрыться от инспекторов

В Бобруйске на улице Ленина по требованию инспектора ГАИ не остановился автомобиль Ford, сообщает пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

Утром 31 июля водитель иномарки, проигнорировав сигнал ГАИ об остановке, попытался скрыться от ответственности. Свернув в местный проезд, нарушитель бросил свое авто и пустился наутек. Однако далеко убежать ему все же не удалось – водитель был задержан инспекторами.

Как выяснилось, убегал он неспроста – его медосвидетельствование показало наличие 2 промилле алкоголя.

В итоге его автомобиль был поставлен на штрафстоянку. А за невыполнение требований об остановке транспортного средства и поездку в состоянии алкогольного опьянения ему теперь грозит штраф в размере 208 базовых величин и лишение права управления на ближайшие 5 лет.