В Бобруйске нетрезвый водитель проехал на красный свет и был остановлен сотрудниками ГАИ

В Бобруйске инспекторы роты ДПС ГАИ, осуществляя негласный контроль за безопасностью дорожного движения на автомобиле без цветографической окраски, обратили внимание на автомобиль Citroёn, водитель которого проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

Информация о нарушении была предана ближайшему наряду ГАИ, находившемуся по пути следования водителя. Нарушитель был остановлен. Мужчина пояснил, что его автомобиль не остановился, потому что скользко. После непродолжительного общения инспекторам стало ясно, что у водителя снижена реакция на происходящее, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Его освидетельствование показало наличие 0,7 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Поездка в нетрезвом состоянии обойдется водителю внушительным штрафом (сейчас штраф от 50 до 100 базовых) и лишением прав на 3 года. Вдобавок ко всему, ему придётся раскошелиться ещё за ряд допущенных в ходе поездки нарушений ПДД.

С 1 марта ответственность для лиц, которые управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно, повлечет наложение штрафа в размере 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на 5 лет.