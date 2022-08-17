В Бобруйске нетрезвый бесправник пытался скрыться от ГАИ

В Бобруйске нетрезвый бесправник пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Нарушителя задержали. Об этом сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В Бобруйске в районе дома №41 по улице Гагарина сотрудники ГАИ подали водителю автомобиля Mercedes-Benz сигнал об остановке, однако он его проигнорировал и попытался скрыться, свернув к магазину неподалеку. После непродолжительной погони водителя задержали. Им оказался 30-летний местный житель.

"Медицинское освидетельствование показало 1,59 промилле алкоголя. Было установлено, что у мужчины нет водительского удостоверения и ранее он попадал в поле зрения сотрудников ГАИ за вождение в состоянии алкогольного опьянения. По этой причине бобруйчанин уже привлекался к уголовной ответственности", - отметили в ведомстве.

Теперь жителю Бобруйска грозит ответственность по ч.2 ст.317-1 УК, которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы.