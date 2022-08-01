В Бобруйске нанесли на тротуарах разметку, а точнее подсказки, которые необходимо выполнить для безопасного перехода проезжей части дороги!
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Такие разметки начали появляться в городе вблизи учреждений образования и пешеходных переходов, где большая интенсивность пешеходов.
Берегите себя и своих близких!
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