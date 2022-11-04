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Фотофакт

В Бобруйске наградили женщин, которые помогли милиции раскрыть преступления

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В Бобруйске наградили женщин, которые помогли милиции раскрыть преступления

Как сообщили в УВД облисполкома, начальник УВД Бобруйского горисполкома Павел Змитер за помощь сотрудникам милиции в раскрытии преступлений наградил благодарностями и денежными премиями Солонович Елену и Тихонову Юлию.

- Елена не смогла пройти мимо, когда увидела, как на улице мужчина пытался отобрать вещи у прохожего. Она незамедлительно сообщила в милицию о происходящем, а затем указала направление движения преступника. Благодаря ей буквально через 10 минут злоумышленник был оперативно задержан. Юлия помогла раскрыть преступление в отношении ребенка, - рассказали в ведомстве.

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