В Бобруйске наградили женщин, которые помогли милиции раскрыть преступления
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Как сообщили в УВД облисполкома, начальник УВД Бобруйского горисполкома Павел Змитер за помощь сотрудникам милиции в раскрытии преступлений наградил благодарностями и денежными премиями Солонович Елену и Тихонову Юлию.
- Елена не смогла пройти мимо, когда увидела, как на улице мужчина пытался отобрать вещи у прохожего. Она незамедлительно сообщила в милицию о происходящем, а затем указала направление движения преступника. Благодаря ей буквально через 10 минут злоумышленник был оперативно задержан. Юлия помогла раскрыть преступление в отношении ребенка, - рассказали в ведомстве.
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