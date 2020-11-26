В Бобруйске наградили представителей лучшего студенческого медицинского отряда

В стенах медицинского колледжа состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Трудовой семестр».

Награды учащимся учебного заведения вручила второй секретарь Бобруйского городского комитета ОО «БРСМ» Ольга Медведева. Грамоту центрального комитета и знак «Лепшы камандзір» получила Екатерина Максименко – командир студенческого медицинского отряда имени Героя Советского союза В.Н. Мусатова.

Благодарностью был отмечен этот же студенческий отряд в лице комиссара Валерии Должевской и учащегося колледжа Павла Ганака.

Всего в Бобруйске во время трудового семестра (с мая по сентябрь) работало 37 студенческих отрядов, в которых было задействовано 515 человек. Учащиеся города трудились на предприятиях, в сельхозорганизациях и медучреждениях.