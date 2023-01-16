В Бобруйске начнется строительство гребной базы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Готовятся документы

В Могилевской области в этом году приступят к проектированию трех новых бассейнов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Сергей Новиков.

Как отметил Сергей Новиков, в этом году в регионе начнется проектирование трех новых бассейнов. "Они разместятся в Кировске, Круглом и Славгороде", - отметил он.

Кроме этого, в этом году завершатся работы по оборудованию бассейна в Хотимске.

"В этом году мы начнем разрабатывать документы для строительства в Бобруйске гребной базы и физкультурно-оздоровительного комплекса. Это будут новые и современные комплексы", - рассказал он.

Ждет обновления и конюшня Могилевского центра олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. Как отметил Сергей Новиков, здесь пройдет реконструкция помещений, в которых содержатся лошади. Помимо этого, в Могилеве в этом году реконструкция пройдет в зале художественной гимнастики.

"Спорт является неотъемлемой частью здорового образа жизни. И наша главная цель - сделать так, чтобы люди во всех уголках нашей области смогли посещать современные спортивные комплексы", - подытожил начальник управления спорта и туризма.