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В Бобруйске начинается торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства

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В Бобруйске начинается торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства

Во Дворце искусств города Бобруйска начинается торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. На торжество приехали почетные гости из города Рыбинск Ярославской области (Российская Федерация).

Фото Виктора ЧАБАНА.

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