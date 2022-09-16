В Бобруйске начинается торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства
9 0
Во Дворце искусств города Бобруйска начинается торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. На торжество приехали почетные гости из города Рыбинск Ярославской области (Российская Федерация).
Фото Виктора ЧАБАНА.
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
В Бобруйске начинается торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства
-
В Бобруйске прошел «турнир памяти» по гребле на байдарках и каноэ, посвященный Сергею Герасимовичу
-
«Песняры» выступили на бобруйской сцене и собрали полный зал
-
В Бобруйске прошел общественно-политический марафон «17 граней единства»
-
БРСМ Бобруйска провел спортивно-интеллектуальный праздник к 20-летию общественного объединения
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости