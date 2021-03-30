В Бобруйске 30 марта прошло выездное заседание Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

по образованию, культуре и науке. В нем приняли участие депутаты, представители Министерства образования Республики Беларусь, Белорусского профессионального союза работников образования и науки, руководители органов управления образованием Могилевской области и Бобруйска.

Гостей нашего города поприветствовал председатель горисполкома Александр Студнев. Посмотрев видеоролик, они узнали о достижениях социально-экономического развития Бобруйска. Далее участники выездного заседания побывали в недавно открывшемся дошкольном учреждении «Ясли-сад №84» и средней школе №34, где познакомились с организацией работы и образовательного процесса, отличной современной материально-технической базой. Заведующий детским садом №84 Татьяна Антюшеня рассказала, что из 240 воспитанников их учреждение посещают 211 деток из 139 многодетных семей.

– Это шикарный детский сад, с элементами инклюзивного образования, что нас очень радует, – отметила председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки Татьяна Якубович. – Я второй раз на бобруйской земле, и впечатления самые добрые и хорошие. Если посмотреть результаты только 2020 года, то сегодня Бобруйск развивается семимильными шагами. Я думаю, что горожане оценили, сколько государство вкладывает для того, чтобы было комфортно нашим деткам, начиная от детского садика и заканчивая высшими учебными заведениями.

После динамичной экскурсии по 34-й школе гости заинтересовались инновационными разработками и проектами бобруйских школьников, которые подготовили презентации на тематических площадках.

В ходе пленарного заседания участники обсудили вопросы законодательного регулирования в сфере образования. Разговор шел об основных моментах, изменениях и нововведениях в законопроект новой редакции Кодекса об образовании. Все выступающие акцентировали внимание, что в документе урегулируется то, что сложилось на практике в белорусской системе образования.

– В нашей стране Бобруйск является одной из таких образовательных площадок, где на очень высоком уровне поставлено и дошкольное, и среднее, и средне специальное образование. В вашем городе учреждения образования соответствуют самым высоким европейским и мировым стандартам. Именно поэтому мы приехали сюда, чтобы обсудить актуальные вопросы этой сферы, – заметил депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк. – Кодекс об образовании в первом чтении будет принят 2 апреля. Хочу сказать, что благодаря в том числе и таким вот своеобразным «мозговым штурмам», документ получился намного лучше, чем был в исходном варианте. Взгляд со стороны практикующего на уровне школы педагога-предметника, для меня всегда был очень важен. Как говорил Конфуций, единомышленники не те, кто думают одинаково, а те, кто думают об одном. А мы все вместе думаем об одном: о нашей стране и о системе образования, без которой страны никогда не будет.

Завершилась программа выездного заседания концертом и церемонией награждения представителей педагогической общественности Могилевской области. Заслуженных наград удостоены и бобруйские педагоги. Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь наградили заведующего учебно-методическим кабинетом Бобруйска Елену Веревкину, директору СШ №34 Ирине Матузовой вручили специальное издание в 3 томах «Беларусь помнит». Грамотой Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников образования и науки наградили директора средней школы №30 Наталью Жаворонок, благодарности получили учитель белорусского языка и литературы, председатель первичной профсоюзной организации средней школы №34 Людмила Крылова и заместитель директора по учебно-производственной работе Бобруйского торгово-экономического колледжа Елене Жвания.