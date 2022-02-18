В Бобруйске начали работу секции Форума развития гражданского общества

Что ждет молодежь от изменений и дополнений в Конституцию и каким она хочет видеть будущее своей страны? На эти и другие вопросы ответила молодежь гимназии №2 города Бобруйска, где площадкой для дискуссии стала секция Форума «Сущность и роль референдума в современном мире». Она сразу же заинтересовала молодежь гимназии, а также представителей Молодежного парламента нашего города.

«Ребята активно участвовали в обсуждении изменений и дополнений Конституции, поговорили о перспективах молодых людей в белорусском обществе, о сохранении мира и стабильности. Сейчас важно, как никогда, сохранять единство общества, его сплоченность», – рассказала председатель первичной организации ГУО «Гимназия №2 г.Бобруйска» РОО «Белая Русь» Алла Аниховская.

Работа секций продолжилась в стенах ГУО «Средняя школа №19 г.Бобруйска» исторической тематикой. Педагогический коллектив и молодежь учреждения образования вспомнили подвиги и непростой путь становления Героя Советского Союза, первого руководителя колхоза «Рассвет» в деревне Мышковичи Кирилла Прокофьевича Орловского. Под его руководством колхоз вырос в крупное многоотраслевое хозяйство с высоким уровнем культуры, земледелия и животноводства. За успехи в развитии и подъеме сельского хозяйства Указом Президиума Верховного Совета СССР Орловской удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Системное изучение исторических событий способствует воспитанию подрастающего поколения в рамках традиционных ценностей. В этом процессе роль учителя – огромна.

«Второй блок секции был посвящен символу вечной памяти и скорби белорусского народа – Хатыни. Название небольшого белорусского села стало символом трагедии народа Беларуси во время Великой Отечественной войны. За короткое время мемориальный комплекс «Хатынь» получил всенародное признание. В 1970 году за создание мемориального комплекса авторский коллектив был удостоен звания лауреатов Ленинской премии», – сообщили организаторы.

Следующий день Форума (18 февраля) участники проведут в Минске на республиканской акции «Гражданская позиция». На мероприятии планируется участие представителей Администрации Президента Республики Беларусь, Совета Республики, а также крупнейших общественных объединений страны.