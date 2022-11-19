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В Бобруйске началась установка главной городской новогодней красавицы

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В Бобруйске началась установка главной городской новогодней красавицы

Основные работы по установке металлоконструкций планируют начать в понедельник, 21 ноября.

Фото Виктора ЧАБАНА.

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