В Бобруйске на пожаре спасли мужчину

16 февраля в 20.19 от соседей поступил звонок спасателям о загорании в квартире по улице Лынькова в Бобруйске. Соседи также утверждали, что внутри могут быть люди…

По прибытии первых подразделений МЧС наблюдался выход дыма из окна квартиры.

После вскрытия входной двери спасателями обнаружен и вынесен на свежий воздух гражданин Г. 1981 года рождения, не работающий, который бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в учреждение здравоохранения с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

В результате пожара повреждены постельные принадлежности. Эвакуация жильцов дома не проводилась. По предварительной версии причиной пожара могла стать незатушенная сигарета.

МЧС напоминает: курение в постели – самая распространенная причина гибели людей на пожарах. Не прожигайте и берегите свою жизнь. При пожаре звонить 112.

Евгений Товстик, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского горрайотдела по ЧС