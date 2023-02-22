В Бобруйске мужчина получил ожоги, растапливая печь
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По информации МЧС, 21 февраля в 22.00 поступило сообщение о госпитализации в отделение реанимации гражданина 1968 г.р., жителя Бобруйска.
- Мужчина получил ожоги 20% тела, - уточнили в ведомстве. - Установлено, что 20 февраля в результате неосторожного обращения с огнем, растапливая печь, мужчина получил ожоги. На следующий день его состояние ухудшилось, и он вызвал бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала его в больницу.
На момент происшествия пострадавший находился в доме один, жена и дочь отсутствовали.
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