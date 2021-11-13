В Бобруйске мужчина похитил из магазина 25 палок колбасы

4 ноября в Бобруйский РОВД поступило сообщение от работницы одной из торговых сетей. Заявительница рассказала, что неизвестный гражданин похитил из магазина продукты питания и скрылся в неизвестном направлении.

Разбираться в обстоятельствах был направлен ближайший экипаж местного отдела Департамента охраны.

После изучения записей камер видеонаблюдения правоохранители установили приметы подозреваемого, приступив к поискам. Некоторое время спустя мужчину удалось задержать. Выяснилось, что 24-летний гражданин Украины, приехал в нашу страну для поиска работы. Хищение совершил с целью дальнейшей перепродажи. К слову, мужчина «отоварился» на сумму более 200 рублей. Продуктовый набор состоял из 25 палок колбасы и упаковки конфет.

Для дальнейших разбирательств мужчину доставили в РОВД. Его действиям дана правовая оценка и возбуждено уголовное дело.