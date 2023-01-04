В Бобруйске мужчина отравился угарным газом в гараже
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В Бобруйске мужчина отравился угарным газом в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
"3 января в 14.59 поступило сообщение об обнаружении погибшего гражданина 1979 года рождения, неработавшего, в легковом автомобиле с работающим двигателем в гараже на территории частного домовладения в Бобруйске Могилевской области", – рассказали в пресс-службе.
По материалам belta.by.
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