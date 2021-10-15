В Бобруйске мужчина до смерти избил малолетнюю дочь своей сожительницы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Следственным управлением УСК по Могилевской области расследуется уголовное дело об убийстве малолетней девочки.

Рано утром 7 октября в Бобруйске поступило сообщение о смерти 3-летнего ребенка. По данным следствия, утром 6 октября текущего года 27-летняя жительница Бобруйска ушла на работу, оставив свою дочь под присмотром 30-летнего сожителя. Когда женщина вернулась домой, ребенок спал. Ночью девочка начала задыхаться - мать незамедлительно вызвала скорую помощь.

В бессознательном состоянии к реанимационному автомобилю женщина вынесла малышку на руках. Прямо возле подъезда прибывшие медики пытались реанимировать девочку. Однако она скончалась в машине скорой помощи.

При проведении судебно-медицинской экспертизы предварительно установлено, что смерть девочки наступила от травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей, сопровождавшейся закрытой черепно-мозговой травмой, а также закрытыми двусторонними переломами ребер, разрывами печени, кровоподтеками на голове, туловище и конечностях.

В ходе допроса 30-летний местный житель дал признательные показания и рассказал о совершенном преступлении.

Мужчине предъявлено обвинение по п.2,6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.