В Бобруйске мотоциклист без шлема и документов пытался скрыться от ГАИ

Днем 28 марта в Бобруйске на перекрестке улиц Орджоникидзе и Шевченко внимание экипажа ГАИ привлек мотоциклист без шлема, остановившийся на запрещающий сигнал светофора.

Заметив автомобиль Госавтоинспекции, мотовладелец решил резко изменить свой маршрут: развернувшись прямо перед потоком транспорта, стоявшего на светофоре, мотоциклист стал удаляться от наряда ДПС.

Неоднократные сигналы ГАИ об остановке водитель мотоцикла откровенно игнорировал, набирая все больше скорость, и пытаясь скрыться. Погоня за нарушителем длилась недолго, на ближайшей улице мототранспорт был все же остановлен, а водитель задержан.

Нарушителем оказался 36-летний местный житель. Поездка без шлема, без документов, а также невыполнение им неоднократных требований ГАИ об остановке, повлекшее преследование, обернется значительной суммой штрафа. Кроме того, он может лишиться права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом сроком до 2 лет.