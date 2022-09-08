В Бобруйске местный житель украл у приятеля более 7600 рублей

В милицию обратилась 50-летняя бобруйчанка, которая рассказала, что из ее квартиры была похищена крупная сумма денег – более 7600 рублей. Оперативниками было установлено, что кражу совершил 34-летний неработающий, неоднократно судимый за кражи местный житель. Выяснилось, что молодой человек встретил на улице супруга заявительницы, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и проводил его домой. Гость дождался, пока хозяин квартиры потеряет бдительность, и путем свободного доступа похитил денежные средства на общую сумму 7679 рублей.

Фигурант задержан, в отношении него следователями возбуждено уголовное дело.

Напоминаем: будьте бдительны и тщательно выбирайте круг своего общения. Если у вас нет уверенности в том, что вашему приятелю можно доверять, не стоит приводить его домой, особенно находясь в состоянии алкогольного опьянения.