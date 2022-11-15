В Бобруйске ликвидирована нарколаборатория

Оперативники наркоконтроля УВД Бобруйского горисполкома задержали 29-летнего местного жителя. В дачном доме мужчина оборудовал помещение для выращивания конопли.

При обыске обнаружено оборудование для вентиляции и освещения, регулятор кислотности почвы, удобрения, система полива. Изъяты кусты каннабиса, гашиш и марихуана общим весом более 100 г. Фигурант задержан, следователями в отношении него возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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