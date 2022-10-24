В Бобруйске картингисты закрыли летний сезон

В большинстве видов спорта ранний старт - не единственное, но очень важное условие для успешной карьеры. И автоспорт - не исключение. Именно этим и объясняется популярность картинга: ведь для тех, кому еще далеко до 18 лет - это единственный доступный путь в мир скорости, рёва моторов и запаха разогретой асфальтом резины.

В Бобруйске состоялись областные соревнования по картингу. Любители скорости из Бобруйска, Могилева и Осиповичей собрались на площадке перед хоккейным клубом "Бобруйск" побороться за I место. А бороться пришлось, ведь только от нашего города выступило более 20 спортсменов из "Центра дополнительного образования детей и молодёжи Бобруйска".

После сложной борьбы и непростых погодных условий спортсмены Центра дополнительного образования неоднократно поднимались на пьедестал почета:

Глеб Ковалев - I место;

Илья Замбражицкий - I место;

Кирилл Шеленговский - III место;

Команда ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска" - II место.