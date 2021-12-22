В Бобруйске изъяли 640 банок икры

В Бобруйске правоохранители изъяли 640 банок зернистой лососевой икры на сумму 16 200 рублей.

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, 33-летнего неработающего минчанина, который осуществлял реализацию икры без государственной регистрации задержали вблизи торгового центра «Евроопт» на улице Минской в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- Восемь коробок с икрой изъяты. По данному факту проводится проверка. Житель Минска будет привлечен к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, - отметила Татьяна Горбанюк.