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В Бобруйске изъяли 640 банок икры

mogilev.mvd.gov.by 39 0

В Бобруйске изъяли 640 банок икры

В Бобруйске правоохранители изъяли 640 банок зернистой лососевой икры на сумму 16 200 рублей.

Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, 33-летнего неработающего минчанина, который осуществлял реализацию икры без государственной регистрации задержали вблизи торгового центра «Евроопт» на улице Минской в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- Восемь коробок с икрой изъяты. По данному факту проводится проверка. Житель Минска будет привлечен к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность, - отметила Татьяна Горбанюк.

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