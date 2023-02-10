В Бобруйске избран новый первый секретарь Ленинского районного комитета ОО «БРСМ»

10 февраля на VI заседании Пленума Ленинского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» избран первый секретарь. Им стала Ульяна Рудакова, передает корреспондент Bobrlife.

Главным вопросом Пленума в связи со сменой работы бывшего лидера стало избрание нового первого секретаря Ленинского РК. Кандидатуру предложила Александра Зорина, второй секретарь Бобруйского городского комитета ОО «БРСМ»:

– От лица Бобруйской городской организации хочу сказать, что Ульяна Рудакова молодой, перспективный, творческий и инициативный человек. Она справится со всеми поставленными задачами и будет отличным лидером для молодежи Ленинского района.

Путем открытого голосования новый лидер Ленинского районного комитета был избран единогласно.

– Я принимаю активное участие в общественной жизни города Бобруйска, и мои старания были замечены. На данном этапе я вижу планы и решения многих задач: от увеличения численности членов БРСМ до организации проведения масштабных мероприятий при поддержке Бобруйского городского исполнительного комитета, администрации Ленинского района района, Бобруйского городского комитета БРСМ. Буду рада взаимному сотрудничеству и поддержке, – сказала Ульяна Владимировна.

Новый молодежный лидер также высказала слова благодарности за оказанное доверие.

Информация! Ульяна Рудакова родилась в 2001 году в Могилеве. В 2021 году получила высшее образование, окончив Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий. После работала инженером по охране окружающей среды на Бобруйском комбинате хлебопродуктов, там же возглавляла первичную организацию БРСМ.

Виктор Чабан, фото автора.