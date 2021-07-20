В Бобруйске из-за прохождения грозового фронта повреждены 12 автомобилей
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В Бобруйске из-за прохождения грозового фронта повреждены 12 автомобилей, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
"19 июля из-за прохождения грозового фронта и шквалистого усиления ветра, достигавшего 15 м/с, в Бобруйске зафиксировано 10 случаев падения деревьев, в результате которых повреждены 12 автомобилей и шифер кровли частного жилого дома по ул.Коммунистической", - отметили в МЧС.
Пострадавших нет.
Подразделения МЧС совершили 10 выездов на уборку деревьев.
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