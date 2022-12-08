В Бобруйске из продажи изъяли некачественные детские брюки и рубашки. Об этом корреспонденту сообщили в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Так, во время выборочной проверки одного из ИП в Бобруйске в продаже были обнаружены рубашки и брюки для детей дошкольного и школьного возраста. Одежда была произведена в Турции.

По результатам проверки установлено, что данная продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по показателю безопасности. Как отметили специалисты, воздухопроницаемость детской одежды при норме не менее 100 куб.дм/кв.м составила чуть больше половины от нормы.

"Воздухопроницаемость материала, из которого изготовлена одежда, ниже требуемой нормы, что не исключает риска причинения вреда здоровью ребенка и создает дискомфорт при ношении такой одежды", - отметили в областной инспекции.

Госстандарт предписал изъять перечисленную продукцию из обращения и прекратил действие сертификатов соответствия, сопровождавших ее.

По материалам БЕЛТА