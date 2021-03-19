В Бобруйске исключено одно «ковидное» ограничение
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Согласно информации, опубликованной на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета, в городской ПЛАН мероприятий по профилактике инфекции COVID-19, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45 в редакции решения 20.11.2020 № 26-30, внесены изменения.
Из комплексного плана мероприятий исключена часть первая пункта 1.
Это значит, что теперь общедоступным объектам общественного питания, увеселительным заведениям, включая ночные клубы, развлекательные центры, бильярдные, караоке-клубы, разрешено функционирование в ночное время суток (с 23:00 до 08:00).
Подготовил Виктор ЧАБАН.
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