В Бобруйске исключено одно «‎ковидное»‎ ограничение

Согласно информации, опубликованной на сайте Бобруйского городского исполнительного комитета, в городской ПЛАН мероприятий по профилактике инфекции COVID-19, утвержденный решением Бобруйского горисполкома 25.09.2020 № 21-45­ в редакции решения 20.11.2020 № 26-30, внесены изменения.

Из комплексного плана мероприятий исключена часть первая пункта 1.

Это значит, что теперь общедоступным объектам общественного питания, увеселительным заведениям, включая ночные клубы, развлекательные центры, бильярдные, караоке-клубы, разрешено функционирование в ночное время суток (с 23:00 до 08:00).

Подготовил Виктор ЧАБАН.