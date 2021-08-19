В Бобруйске ищут семейные пары, прожившие 50 лет и более

В октябре в Бобруйске состоится мероприятие «Загляните в семейный альбом», приуроченное к Международному дню пожилых людей. В отделе ЗАГС пройдет торжественное чествование супругов, отмечающих 50 и более лет со дня регистрации брака. Обязательное условие для семейных пар – 2021 год должен являться юбилейным.
УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска» приглашает к участию супружеские пары, проживающие на территории Первомайского района. Запись участников ведется до 14 сентября по телефонам (80225) 72 73 75, +375(29)9320457 (А1), в будние дни до 17.00.
В рамках Международного дня семьи (май) и дня пожилых людей (октябрь) торжество проходит на безвозмездной основе для граждан. Обращайтесь, с удовольствием разделим с Вами радость Вашего юбилея!
Зелёная свадьба — день бракосочетания. Её символ — миртовые листья в свадебном венце.
Ситцевая свадьба — один год совместной жизни. В символике названия ситцевой годовщины свадьбы заключена некоторая двусмысленность. Консервативные источники утверждают, что в течение первого года со дня свадьбы отношения похожи на самую непрочную ткань — ситец. А молодые за 1 год свадьбы только-только узнали друг друга ближе; их отношения ещё весьма непрочны, потому и являются «ситцевыми». Однако, задорная народная молва приписывает названию «ситцевая свадьба» несколько иное значение, куда проще разъясняя смысл ситцевой и марлевой годовщин. В народе вполне резонно полагали, что первый год совместной жизни примечателен чрезвычайно активными действиями новобрачных в постели, что, собственно, и ведёт к износу ситцевого постельного белья до состояния марли. Молодожёны дарят в этот день друг другу ситцевые платочки. Иногда она называется хлопчатобумажной. Называется она так потому, что жизнь молодоженов уже вошла в будни.
Также в этот день выпивают одну бутылку шампанского, оставленную специально со свадьбы. На празднование ситцевой свадьбы обязательно приглашаются свидетели и лучшие друзья, а также родители.
Бумажная свадьба — двухлетняя годовщина. Обычно дарят альбомы, записные книжки, книги по искусству.
Кожаная свадьба — 3 года совместной жизни.
Льняная свадьба — отмечается через четыре года.
Деревянная свадьба — отмечается пятилетие семейной жизни. В этот день обычно дарят различные деревянные вещи.
Чугунная свадьба — 6-летие совместной жизни.
Цинковая свадьба — отмечается через шесть с половиной лет и доносит до нас мудрость, передаваемую из поколения в поколение: что на брак, как на оцинкованную посуду, нужно время от времени наводить глянец, периодически начищать до блеска.
Медная свадьба — празднуется через семь лет. Супруги обмениваются медными монетами в залог будущего счастья.
Жестяная свадьба — 8 лет. В этот день дарят блестящие домашние предметы, например, формы для кексов. Реже встречается название этой годовщины, как Кроватная свадьба. На годовщину принято покупать новую кровать, как символ обновления домашнего очага.
Фаянсовая свадьба — 9 лет супружества. На годовщину дарятся фаянсовая посуда, изделия из хрусталя.
Оловянная свадьба (розовая) — десятилетний юбилей свадьбы. В этот день приглашаются в гости лица, бывшие на свадьбе шаферами и подружками. Олово — символ пластичности, мягкости и, одновременно, прочности. Дарят изделия из олова (рюмки, фигурки). Танцуют с красными розами. Муж дарит жене 11 роз: 10 красных — как символ любви и 1 белую — как символ надежды на следующее десятилетие.
Стальная свадьба — 11 лет совместной жизни. Принято дарить подарки из стали, а также различные электроинструменты.
Никелевая свадьба — 12,5 лет брачной жизни.
Ландышевая (кружевная) свадьба — 13 лет
Агатовая свадьба — 14 лет брачной жизни. Дарят украшения или подарки из агата.
Стеклянная (хрустальная) свадьба — через 15 лет дарят стеклянные предметы в знак того, что отношения между супругами должны быть чистыми, как стёклышко.
Бирюзовая свадьба — 18-я годовщина свадьбы.
Фарфоровая свадьба — 20 лет. Праздничный стол сервируется новым фарфоровым сервизом в знак того, что от старых сервизов не осталось и следа.
Опаловая свадьба — 21 год
Бронзовая свадьба — 22 года
Берилловая свадьба — 23 года
Атласная свадьба — 24 года.
Серебряная свадьба — 25 лет.Первый из свадебных юбилеев, который отмечается широко. На него, как правило, дарят серебряные вещи; в частности, супруги дарят друг другу серебряные кольца.
Жемчужная свадьба — 30 лет совместной жизни. Годовщина свадьбы 30 лет похожа на жемчужное ожерелье: каждый прожитый год нанизывается друг на друга. В основном люди ассоциируют жемчуг с белым цветом, хотя в природе очень много оттенков, например, зелёный жемчуг является символом надежды, белый для девушки это символ фаты, голубой — мечты, красный — страсть.
Коралловая свадьба — 35 лет. Ассоциируется с камнем — рубином.
Алюминиевая свадьба — 37,5 лет — говорит о долгом и прочном счастье супружеской пары.
Ртутная свадьба — 38 лет
Рубиновая свадьба — 40 лет.
Сапфировая свадьба — 45 лет со дня бракосочетания. В день 45 годовщины принято обмениваться ювелирными украшениями (кольцами), инкрустированными сапфирами.
Золотая свадьба — 50 лет. Золото олицетворяет что-то, достигнутое нелёгким трудом. Люди прожившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. В знак этих тёплых чувств в день золотой свадьбы супруги обмениваются золотыми украшениями, а старые отдают внукам, как семейную реликвию. Пятидесятилетний юбилей следует отмечать в кругу родственников, которые в свою очередь дарят супругам золотые изделия, украшения или просто вещи с позолотой.
Изумрудная свадьба — 55 лет.
Бриллиантовая свадьба — 60 лет. Означает, что ничто уже не может расторгнуть этот брак, кроме смерти.
Железная свадьба — 65 лет брачной жизни.
Каменная свадьба — 67,5 лет совместной жизни.
Благодатная свадьба — 70 лет совместной жизни.
Коронная свадьба — 75 лет совместной жизни.
Дубовая свадьба — 80 лет совместной жизни.
Гранитная свадьба — 90 лет совместной жизни.
Платиновая (красная) свадьба — 100 лет совместной жизни.