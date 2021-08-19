В Бобруйске ищут семейные пары, прожившие 50 лет и более

В октябре в Бобруйске состоится мероприятие «Загляните в семейный альбом», приуроченное к Международному дню пожилых людей. В отделе ЗАГС пройдет торжественное чествование супругов, отмечающих 50 и более лет со дня регистрации брака. Обязательное условие для семейных пар – 2021 год должен являться юбилейным.

УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района Бобруйска» приглашает к участию супружеские пары, проживающие на территории Первомайского района. Запись участников ведется до 14 сентября по телефонам (80225) 72 73 75, +375(29)9320457 (А1), в будние дни до 17.00.

В рамках Международного дня семьи (май) и дня пожилых людей (октябрь) торжество проходит на безвозмездной основе для граждан. Обращайтесь, с удовольствием разделим с Вами радость Вашего юбилея!