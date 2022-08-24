В Бобруйске ищут работников по уборке овощей с поля

Управление по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома приглашает граждан, принять участие в оплачиваемых общественных работах по уборке овощей с поля. Сдельная оплата труда. Расчёт по пятницам.

При себе иметь: паспорт, страховое свидетельство, документ о прохождении флюорографии.

За направлением на общественные работы обращаться по адресу: ул. Гоголя, 7, каб. № 6 с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, тел. 70 95 34.

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