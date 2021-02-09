0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

ГородФоторепортажи

В Бобруйске идет активная уборка снега

128 0

В Бобруйске идет активная уборка снега

Как сообщил генеральный директор ГО «Бобруйск ЖилКомХоз» Александр Шостак, на сегодняшний день в уборке снега задействованы 34 единицы техники дорожно-эксплуатационного предприятия и 11 единиц привлеченной техники (самосвалов). 270 человек привлечены к уборке тротуаров. Также задействованы все дворники жилищных предприятий и работники других служб: строители и обслуживающий персонал. Всего коммунальщики заготовили 12 тысяч тонн песчано-соляной смеси для предотвращении образования на поверхности дороги ледяной корки.

Также Александр Николаевич обратился к жителям города с просьбой проявить сознательность и не оставлять машины в ночное время вдоль проезжей части. По возможности, граждан просят расчищать самостоятельно парковочные места.

+2
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿