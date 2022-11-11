В Бобруйске и районе демонтируют невостребованные водоразборные колонки

Информация! По состоянию на 8 ноября 2022 года в Бобруйске и районе 907 рабочих колонок. Количество договоров по ним – 3484, лицевых счетов, которые имеют задолженность, – 345. Стоимость 1 м3 воды на 1 зарегистрированного – 1 рубль 19 копеек. Норма потребления в сутки на одного потребителя – 35 литров воды.

Станислав Павловский, директор филиала «Бобруйскводоканал» УПКПВКХ «Могилевоблводоканал» назвал причины, по которым происходит демонтаж водоразборных колонок.

– Стоимость в месяц на одного потребителя – 1 рубль 25 копеек. Для примера могу привести аналогию, что каждый из нас оплачивает абонентскую плату своему оператору сотовой связи в размере от 8 до 20 рублей в месяц. Норма полива в летний сезон – 3 литра в сутки на 1 м2. Существует социальный стандарт, согласно которому в радиусе 100 метров может находиться только одна водоразборная колонка. То есть, когда мы проводим инвентаризацию, если обнаруживаем, что стандарт нарушен, если в радиусе 100 метров находится две, три, четыре колонки, мы их демонтируем. Зачастую это происходит при анализе лицевых счетов. Или, например, может не быть потребителей, с которыми заключены договоры. Демонтируются колонки только в том случае, если они не востребованы, – обратил внимание Станислав Валерьевич. – Это либо бросовые колонки (бесхозные), либо колонки, из которых ведется несанкционированный отбор воды. Например, часто дачники вешают на них кирпичи или пытаются несанкционированно к ним подключаться, ломают на них колпаки, откручивают гусаки. То есть идет утечка, которая никем не учтена. Фактически мы несем затраты, которые не обоснованы и никем не возмещаются.

Мера ответственности

– В случае выявления фактов нарушения – самовольного подключения домовладения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, самовольного присоединения к системам водоснабжения находящимся на праве вашей собственности прибора учета, при неуверенности стопроцентного учета воды прибором, установленным в вашем домовладении, за несакционированный отбор воды из водопроводной колонки – предусмотрена мера возмещения убытков в размере 1236,51 руб.

«Водная амнистия»

– До 30 ноября у нас действует «Водная амнистия». То есть, если Вы нарушили один из указанных выше пунктов, при обращении на наше предприятие по этим вопросам мера ответственности к Вам применяться не будет. Водоснабжение будет оформлено в установленном порядке, организован учет водоснабжения, заключен договор. Вы можете лично обратиться в нашу организацию по адресу: ул. Урицкого, дом 2, или телефону: 72-10-66, – заключил Станислав Павловский.

Виктор ЧАБАН, фото автора.