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Профилактика

В Бобруйске и Бобруйском районе прошли учения с аварийными службами

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В Бобруйске и Бобруйском районе прошли учения с аварийными службами

В Бобруйске и Бобруйском районе прошли учения с аварийными службами по ликвидации чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения, характерных для осенне-зимнего периода.

Как сообщили в МЧС, в рамках учений работники Бобруйского горрайотдела по ЧС проверили состояние и готовность соответствующей техники, подготовку работников служб к выполнению аварийных работ.

- На практике были отработаны вопросы по откачке воды, восстановлению электроснабжения с подключением передвижных источников электроснабжения, ремонту водопроводных, канализационных и тепловых сетей, подаче теплоснабжения потребителям, - рассказали в ведомстве.

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