В Бобруйске и Бобруйском районе продолжается месячник пожарной безопасности

Очередной «десант» работников Бобруйского горрайотдела по ЧС прибыл на территорию Воротынского сельсовета. Повод веский – масштабная профилактическая работа на предмет пожарной безопасности в быту. На слуху у жителей недавняя гибель в январе мужчины в поселке Данилов Мост местного сельсовета.

К профилактической работе присоединились и другие субъекты профилактики, была создана комиссия во главе с председателем Воротынского сельсовета Владимиром Веревкиным. На особом контроле стали места проживания граждан, склонных к злоупотреблению алкоголя, граждан, уклоняющихся от оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также граждан пенсионного возраста. Несмотря на главные моменты, на которые обращает внимание МЧС (печи, электропроводка, АПИ), первое, что бросается в глаза – образ жизни граждан. У порога разбросанные бутылки от алкоголя, терпкий запах сигаретного дыма в пересмешку с сыростью, повсюду окурки, иногда в пепельнице.

Члены комиссии очередной раз убеждали таких граждан, что подобный образ жизни – пороховая бочка, которая может вспыхнуть в любую минуту, стоит на миг потерять бдительность. Спасатели же предупреждают – печь не оставлять с открытой дверцей и без присмотра, трещины заделать, а в жилых комнатах обязательно установить АПИ. Ведь он разбудит в случае появления дыма. А дыма у таких людей, к сожалению, предостаточно…

Работники МЧС посетили все населенные пункты Воротынского сельсовета, дали рекомендации по устранению выявленных нарушений и недопущению пожара. Оставили в почтовых ящиках наглядно-изобразительную продукцию. Также пообщались с местными жителям у магазинов и на остановках, где рассказали о проходящей акции «Безопасность – в каждый дом» и напомнили, как сберечь дом от пожара. Молодому поколению спасатели напомнили о важности проявить заботу и помощь престарелым родственникам в обеспечении пожарной безопасности. Об этом также напоминают и яркие листовки информационной компании от МЧС «Безопасная старость», которые расположили в общественных местах сельсовета.