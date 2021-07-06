В Бобруйске и Бобруйском районе для отдыха граждан подготовлены 4 пляжа
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В Бобруйске и Бобруйском районе подготовлены 4 пляжа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Для отдыха граждан подготовлены: пляж №1 (Центральный), пляж №2 (6-й микрорайон), зона отдыха у ДУП "Санаторий имени Ленина" и санатория "Шинник" ОАО "Белшина". Купание разрешено только на пляже №2 в Бобруйске. Во всех остальных водоемах специалисты УЗ "Бобруйский ЗонЦГЭ" установили неудовлетворительное качество воды.
Подготовил Виктор ЧАБАН.
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