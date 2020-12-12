В Бобруйске грузовик выехал на остановку и придавил к дереву двух пешеходов

11 декабря в МЧС от очевидца поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на ул. Кирова. "Установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "Мерседес-Бенц 512D". Водитель не справился с управлением и совершил наезд на стоящих на автобусной остановке граждан, а затем врезался в дерево", - рассказали в пресс-службе МЧС.

В результате ДТП между автомобилем и деревом оказались зажаты два человека. Пострадавших деблокировали работники МЧС. Мужчины госпитализированы.