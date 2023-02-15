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Происшествия

В Бобруйске горела баня

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В Бобруйске горела баня

В Бобруйске горела баня

Вечером 14 февраля в службу МЧС по телефону 112 поступило сообщение о пожаре частной бани в Бобруйске на улице Береговой. О случившемся сообщили соседи.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение кровли бани, имелась угроза соседним строениям. Хозяйка находилась на улице.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

МЧС напоминает, при эксплуатации печей не допускается:

– осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

– осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником (например, «русская печь», камин);

– ее перекаливание;

– осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенной для этих видов топлива;

– оставлять без присмотра топящуюся печь или поручать топку детям;

– размещать горючие вещества и материалы на ней или на расстоянии, способном привести к их загоранию (безопасное расстояние зависит от температуры поверхности печи и вида горючих веществ и материалов. Рекомендуется соблюдать расстояние не менее 10 сантиметров от поверхности печи при толщине ее стенки 12 сантиметров и не менее

1,25 метра от топочного отверстия);

– применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, дизельное топливо и т.д.);

 

Елена Кричко,

старший инспектор сектора пропаганды

и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС.

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